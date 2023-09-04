Комитет Рады по нацбезопасности поддержал отставку Резникова – нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.﻿ Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в понедельник, 4 сентября, сообщает Новое время.

16 членов комитета проголосовали "за" отставку, двое — воздержались.

Резников написал заявление об отставке на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что после более чем 550 дней развязанной Россией полномасштабной войны заменит его в должности главы Минобороны Украины. Он предложил кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

Последний тоже написал заявление об отставке.

Ожидается, что ротации состоятся﻿ в ближайшие дни.