Комитет Рады по нацбезопасности поддержал отставку Резникова – нардеп
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в понедельник, 4 сентября, сообщает Новое время.
16 членов комитета проголосовали "за" отставку, двое — воздержались.
Резников написал заявление об отставке на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что после более чем 550 дней развязанной Россией полномасштабной войны заменит его в должности главы Минобороны Украины. Он предложил кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова.
Последний тоже написал заявление об отставке.
Ожидается, что ротации состоятся в ближайшие дни.