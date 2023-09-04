В Украине зафиксировали снижение потребления электроэнергии в воскресенье

В воскресенье, 3 сентября, вечерний максимум потребления электричества был на 6,7% ниже, чем в предыдущее воскресенье, 27 августа, и на 2,3% меньше, чем в пятницу. Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.

"Это связано как с сезонным убыванием температуры, так и с более распределенным в течение суток потреблением на выходных" , – сказано в сообщении.

Сегодня, 4 сентября, есть импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы. Общий объем 2950 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 646 МВт. Также сегодня с 11:00 до 13:00 производился экспорт в Словакию общим объемом 400 МВт-час.

В воскресенье ремонтные бригады "Укрэнерго" вернули в работу две высоковольтные линии на востоке страны, поврежденные в результате артобстрелов россиян. Это позволило возобновить выдачу в сеть электроэнергии из одной из электростанций в регионе.

По данным "Укрэнерго", из-за боевых действий, непогоды и по другим причинам без света остается 431 населенный пункт.