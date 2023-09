FT: Китайские банки выдают РФ миллиардные займы на фоне ухода западных кредиторов

Китайские банки выдали миллиарды долларов займов российским банкам из-за оттока западных кредиторов в течение первого года полномасштабной войны против Украины, сообщает Новое время.

Как сообщает Financial Times, действия банков Китая направлены на реализацию желания Пекина продвинуть юань как альтернативную глобальную валюту к доллару.

Киевская школа экономики сообщает, что крупнейшие четыре банка Китая увеличили свое влияние на российский банковский сектор в четыре раза с февраля по март прошлого года. Это — Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. и Agricultural Bank of China Ltd. В начале 2022 года они имели общее влияние на РФ в объеме $2,2 млрд, но к концу марта текущего года эта сумма выросла практически до $10 млрд, по данным Центробанка России.

Заместитель директора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко указал, что кредиты, предоставленные китайскими банками российским банкам и кредитным организациям, часто заменяют доллары и евро на юани, что свидетельствует об эффективности санкций.

