FT: При каких условиях Румыния отреагирует на удары РФ по своей территории

Украина заявила, что, по меньшей мере, один ударный беспилотник России упал на территории Румынии во время ночного обстрела портов в дельте Дуная. И поскольку у Бухареста есть членство в НАТО, это знаменует собой потенциально серьезную эскалацию полномасштабного вторжения Москвы на территорию ее соседа.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Издание напоминает, что российская армия вторую ночь подряд атакует украинские порты на Дунае, пытаясь лишить Киев возможности экспортировать зерно на мировые рынки. Министерство обороны Румынии "категорически отрицало" сообщения о падении российского БПЛА на территории страны.

Два украинских чиновника сообщили Financial Times, что это не первый подобный инцидент, но отказались объяснить, почему Бухарест все отрицает. Удары беспилотников произошли за несколько часов до начала встречи Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи для переговоров о возобновлении зернового соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Анкары.

Пока не ясно, как этот инцидент повлияет на переговоры Путина с Эрдоганом. Россия вышла из зерновой сделки два месяца назад, сославшись на отсутствие гарантий того, что ее экспорт удобрений попадет на мировые рынки. С тех пор Киев пытался прорвать российскую блокаду украинских портов, в одностороннем порядке открыв морской коридор, через который прошли 4 грузовых судна.

Румынский военный аналитик, бывший командующий ВМС и офицер разведки Румынии Санду-Валентин Матеу сказал Financial Times, что падение беспилотника России на румынской территории вполне возможно.

"Румыния пытается избегать эскалации до тех пор, пока не появится реальная угроза. Это главная линия. Мы будем осторожны, чрезвычайно дипломатичны до тех пор, пока угроза на нашей территории или в водах не станет реальной" , - объяснил эксперт поведение Бухареста.

Он добавил, что крайне маловероятно, что удар по Румынии был умышленным.

"Россия знает, что НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории. Румыния не будет искать неприятностей, чтобы активировать положение о совместной обороне НАТО, пока это не будет реальной угрозой для нашего народа", – сказал Матеу.

"Россия также не решится атаковать мост в Джурджулешты", - добавил он, имея в виду железнодорожное и автомобильное сообщения через Дунай, проходящие через молдавский пограничный город Джурджулешты и используемые для экспорта украинского зерна через Румынию.