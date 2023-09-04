РосСМИ: Российский боевой вертолет Ка-52 упал в Азовском море
В пятницу, 1 сентября, российский боевой вертолет Ка-52 упал в Азовском море, двое пилотов, по предварительным данным, спаслись, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.
"По информации источников Baza в спасательных службах, вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 километрах от береговой линии".
По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия - в районе был сильный туман.
На борту Ка-52 находились два члена экипажа. Их эвакуировали во время спасательной операции.