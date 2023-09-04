Россия хочет провести совместные военные учения с КНДР и Китаем

Россия хочет провести трехсторонние военно-морские учения с КНДР и Китаем. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже обсудил это с лидером Северной Кореи лидером Ким Чен Ыном, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Палаты представителей Южной Кореи Ю Сан Бом, сообщает Yonhap.

Разведывательное управление Южной Кореи уточнило, что Шойгу сделал предложение о проведении совместных учений во время встречи с глазу на глаз с лидером КНДР.

Встреча Шойгу с лидером КНДР

В июле Сергей Шойгу посетил Северную Корею по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны, где встретился с Ким Чен Ыном.

Они посетили оборонную выставку, на которой были представлены баллистические ракеты КНДР.

Также Шойгу, видимо, провел частную встречу с Кимом, чтобы договориться о расширении военного сотрудничества.

Агрессия со стороны КНДР

Ю Сан Бом сообщил, что увеличение количества военных провокаций со стороны Северной Кореи является ответом на совместные военные учения Южной Кореи и США "Щит свободы Ульчи".

Разведка Южной Кореи подтвердила два запуска Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в прошлую среду, заявив, что только один из них удался, а другой потерпел неудачу.

Сотрудничество РФ и КНДР

Северная Корея открыто поддерживает российскую агрессию в Украине, а с начала года, по информации США, поставляла боеприпасы боевикам "Вагнера".

Недавно Государственный департамент США Энтони Блинкен заявил, что наложит дополнительные санкции на КНДР или любую другую страну, которая будет поставлять оружие россиянам.