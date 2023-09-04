В США уверяют, что ограничение цен на нефть из РФ работает, несмотря на их рост

Исполняющий обязанности помощника министра финансов США по вопросам экономической политики Эрик Ван Ностранд заявил, что ограничение цен на российскую нефть работает, несмотря на то, что российская нефть продолжает дорожать, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Чиновник заявил, что США довольны тем, что Россия поддерживает достаточный объем предложения на рынке, и не хотят "нарушать мировой рынок нефти таким образом, чтобы это могло привести к нестабильности".

"Через девять месяцев после введения (ограничений на цены) они работают", – сказал Ван Ностранд, добавив, что эта политика уменьшила доходы РФ, а любые нарушения будут рассматриваться правоохранительными органами США и их союзников.

Он также отметил, что США оценивают эффективность этой политики по тому, позволяет ли она покупателям по всему миру договариваться о больших скидках на российские поставки.

"Мы не измеряем ее успех только тем, сколько молекул нефти попадает под колпачок. Мы рассматриваем его как рыночный механизм для изменения стимулов на рынке нефти", – резюмировал Ван Ностранд.

С середины июля основная российская нефть марки Urals котируется выше 60 долларов за баррель, тогда как некоторые нефтепродукты превысили верхний предел, установленный США, странами "семерки" и Европейским Союзом.

Ранее сообщалось, что санкции Евросоюза против России будут усиливаться со временем и будут иметь все большее долгосрочное влияние на экономику РФ.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.

Среди прочего, он предусматривает запрет заходить в порты и шлюзы ЕС судам, которых компетентные органы подозревают в причастности к перевозке подсанкционной нефти или нефти, купленной по цене выше предельной.

Также завершается временное исключение из санкций для Германии и Польши по поставкам сырой нефти из России через северную секцию нефтепровода "Дружба". В то же время этим путем можно будет прокачивать нефть из Казахстана или других третьих стран.