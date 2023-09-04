Европейские чиновники поблагодарили Резникова за дружбу и сотрудничество

Ряд европейских чиновников, среди которых министры обороны, послы и парламентарии поблагодарили экс-министра обороны Алексея Резникова за дружбу и сотрудничество. Они отметили его вклад в разблокирование международной поддержки Украины и приближение к победе, сообщает Деловая столица.

Об этом стало известно с официальных страниц европейских чиновников в соцсетях.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на своей Twitter-странице поблагодарил Алексея Резникова за совместную работу и рассказал о его вкладе в разблокирование международной поддержки.

"Успехов, Алексей! Вы были фантастическим для Украины. С самого начала мы работали вместе и без вас мы не смогли бы разблокировать международную поддержку! Мало кто будет знать все, что вы сделали в течение этой войны, но от тех из нас, кто знает, — Спасибо" — написал Уоллес.

В свою очередь министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню отметил, что гордится тем, чего они вместе с Резниковым достигли для увеличения военной поддержки Украины со стороны Франции.

"Уважаемый Алексей, спасибо за вашу преданность Украине и Европе" – написал Лекорню.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас поблагодарил Резникова за дружбу и все, что он сделал для приближения Украины к победе.

Также, Резникова поблагодарил за сотрудничество ряд послов и парламентариев европейских государств, в частности бывший министр обороны Финляндии Микко Савола, бывший посол Эстонии в Украине Каимо Кууск, румынский дипломат Андрей Тарнеа, депутат и член Комитета по иностранным делам Риксдага Швеции Катарина Толгфорс и другие.