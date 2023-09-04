Кулеба: У Украины есть фотодоказательства падения "Шахедов" на территории Румынии

У Украины есть фотодоказательства падения дронов типа Shahed на территории Румынии во время массированной воздушной атаки Российской Федерации против Украинского государства в ночь с 3 на 4 сентября, сообщает Укринформ.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время общения с журналистами в Киеве.

"Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынская власть – ред.) сейчас изучают все аспекты произошедшего. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало", – сказал Кулеба.

В то же время он выразил мнение, что румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.

В этом контексте министр иностранных дел отметил, что "имеются тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт".

Кулеба подчеркнул, что для Украины совершенно очевидно, что произошло в Румынии.

"У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая надобережная реакция", – резюмировал глава МИД Украины.

Как сообщал Укринформ, ранее в Министерстве иностранных дел Украины, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы, заявили, что в ночь с 3 на 4 сентября во время массированной воздушной атаки Российской Федерации в районе Измаильского порта в Одесской области российские дроны типа Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.

Впоследствии в Министерстве национальной обороны Румынии заявили об отсутствии прямых военных угроз в результате падения и детонации российских дронов на румынской территории.