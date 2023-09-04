Кулеба анонсировал переговоры Зеленского и Эрдогана по результатам встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры после поездки турецкого лидера в Сочи на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает The Guardian.

"Я убежден, что по результатам беседы Эрдогана с Путиным состоится контакт между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским" , - заявил глава украинского МИД.

Он также подчеркнул, что в отношениях между лидерами Украины и Турции существует доверие.

Поездка Эрдогана в Россию

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 4 сентября, находится с визитом в Сочи. Он уже встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Одной из главных тем обсуждений стало возможное возобновление "зерновой сделки", которая позволяла перевозить украинское зерно по Черному морю. Лидеры не смогли достичь договоренностей по этому вопросу.

Также президент Турции предложил главе Кремля посредничество в переговорах между Украиной и Россией.