Россия отменила масштабные учения "Запад" из-за войны против Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что страна не будет проводить в этом году стратегических учений "Запад-2023", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на заявление Шойгу на пресс-конференции.
На вопрос журналистов, будет ли Россия проводить учения "Запад-2023", Шойгу ответил:
"Нет, в этом году у нас учения на Украине"
Справочно: Учения "Запад" - это совместные стратегические учения России и Беларуси. Они проводились раз в два года на территории Беларуси (2009, 2013, 2017, 2021 годы).
В 2021 году в маневрах приняло участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники и 15 боевых кораблей.
Что предшествовало:
- Ранее британская разведка сообщила, что Россия, скорее всего, отменила запланированные учения Запад-2023.