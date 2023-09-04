Федоров: В "Дія" теперь можно подать заявления на четыре вида помощи

На портале государственных услуг "Дія" запустили еще 4 услуги для семей с детьми, а именно оформление получения помощи, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь на портале "Дія" стало возможно подать заявление о получении финансовой помощи от государства:

помощь на ребенка одинокой матери или отцу;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

помощь человеку с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Чтобы получить услуги, нужно авторизироваться на портале "Дія", выбрать необходимый сервис, заполнить форму и удостоверить ее электронной или "Дія.Подписью".

"Без скучных бюрократических процедур, длинных очередей и поездок в госучреждения. Удобно и быстро" , - подчеркнул министр.

Напоминаем:

На портале государственных услуг "Дія" запустили инструмент подтверждения или повышения квалификации моряка после бета-тестирования услуги.