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Федоров: В "Дія" теперь можно подать заявления на четыре вида помощи

Федоров: В "Дія" теперь можно подать заявления на четыре вида помощи

На портале государственных услуг "Дія" запустили еще 4 услуги для семей с детьми, а именно оформление получения помощи, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь на портале "Дія" стало возможно подать заявление о получении финансовой помощи от государства:

  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • помощь человеку с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Чтобы получить услуги, нужно авторизироваться на портале "Дія", выбрать необходимый сервис, заполнить форму и удостоверить ее электронной или "Дія.Подписью".

"Без скучных бюрократических процедур, длинных очередей и поездок в госучреждения. Удобно и быстро", - подчеркнул министр.

Напоминаем:

На портале государственных услуг "Дія" запустили инструмент подтверждения или повышения квалификации моряка после бета-тестирования услуги.

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