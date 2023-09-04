Федоров: В "Дія" теперь можно подать заявления на четыре вида помощи
На портале государственных услуг "Дія" запустили еще 4 услуги для семей с детьми, а именно оформление получения помощи, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Теперь на портале "Дія" стало возможно подать заявление о получении финансовой помощи от государства:
- помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
- помощь при усыновлении ребенка;
- помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- помощь человеку с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
Чтобы получить услуги, нужно авторизироваться на портале "Дія", выбрать необходимый сервис, заполнить форму и удостоверить ее электронной или "Дія.Подписью".
"Без скучных бюрократических процедур, длинных очередей и поездок в госучреждения. Удобно и быстро", - подчеркнул министр.
Напоминаем:
На портале государственных услуг "Дія" запустили инструмент подтверждения или повышения квалификации моряка после бета-тестирования услуги.