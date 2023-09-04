Полиция получила информацию о заминировании всех ТРЦ Киева
Полиция получила сообщение о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.
"Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости".
Что предшествовало:
- Первого и четвертого сентября были ложные минирования всех школ Киева.