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Полиция получила информацию о заминировании всех ТРЦ Киева

Полиция получила информацию о заминировании всех ТРЦ Киева
Фото: Pixabay

Полиция получила сообщение о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.

"Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости".

Что предшествовало:

  • Первого и четвертого сентября были ложные минирования всех школ Киева.

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