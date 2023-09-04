Президент Эстонии: Премьер Каллас должна была бы подать в отставку в начале скандала

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что предпочел бы отставку премьер-министра Каи Каллас в самом начале скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал после встречи с председателями парламентских партий, сообщает ERR.

"Я предпочел бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, которые привели к серьезному кризису", – отметил Карис.

По словам эстонского президента, решение об отставке помогло Каллас сохранить себя, ее близких, работоспособность правительства и "доверие к тем сообщениям, которые посылает Эстония".

"Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьезность моральной проблемы", – подчеркнул Карис.

Напомним, 4 сентября Каллас приходила на заседание антикоррупционного комитета парламента страны – Рийгикогу – в связи со скандалом вокруг "российского бизнеса" мужа.