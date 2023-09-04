Залужный назначил Героя Украины главным военкомом Львовщины

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назначил Героя Украины Дениса Чаюка главой Львовского областного ТЦК и СП, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

"Приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генералом Валерием Залужным был назначен начальником Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки - полковник Денис Чаюк".

Чаюк – участник АТО. Он участвовал в боях за Луганский аэропорт и город Дебальцево Донецкой области. С начала полномасштабной войны он является заместителем командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады.

В марте 2022 года получил осколочное ранение. В апреле президент Владимир Зеленский присвоил Чаюку звание Героя Украины "за личное мужество и результативность в боях с оккупантами, за уничтожение техники и живой силы врага".