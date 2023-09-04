Опрос: Большинство американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания

В США большинство опрошенных избирателей считают нынешнего президента Джо Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Wall Street Journal.

Согласно опросу, 73% респондентов заявили, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок. Причем 47% сказали то же самое о потенциальном сопернике Байдена от Республиканской партии Дональде Трампе, который младше Байдена на три года.

С разницей в 11 процентных пунктов больше избирателей считают, что Трамп, а не Байден, имеет больше достижений на посту президента – около 40% против 51%.

Байдена воспринимают благосклоннее, чем Трампа, по некоторым личным характеристикам. Около 48% избирателей сказали, что Байден симпатичен, по сравнению с 31% для Трампа. Около 45% считают Байдена честным, тогда как о Трампе так сказали 38%.

Опрос показал, что 39% избирателей положительно относятся к нынешнему президенту.

В отдельном вопросе 42% респондентов ответили, что одобряют то, как Байден справляется со своими обязанностями, еще 57% не одобряют.

В то же время американские избиратели не очень хорошо оценивают работу Байдена в экономической сфере. В частности, 58% избирателей говорят, что состояние экономики ухудшилось за последние два года.

Опрос также показал, что обвинительные приговоры против Трампа уменьшат склонность проголосовать за него у 37% респондентов. Еще 24% заявили, что они увеличат их приверженность Трампу. Около 35% сказали, что обвинения не повлияли на их выбор.

Опрос проводился среди 1500 зарегистрированных избирателей в период с 24 по 30 августа. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Респондентам звонили на мобильные, стационарные телефоны и присылали смс-сообщения с приглашением пройти опрос онлайн.

Президенту США Байдену 80 лет, а Трампу – 77.

Напомним, проведенный в июле опрос Pew Research Center показал, что почти половина американцев отдали бы предпочтение президенту в возрасте до 60 лет.

В апреле Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года.