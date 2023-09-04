Папа Римский объяснил, что имел в виду, когда говорил о "великой России"

Папа Римский Франциск объяснил, что имел в виду, когда говорил о "великой России", выступая перед российской католической молодежью, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в общении с журналистами на борту самолета во время возвращения из Монголии, сообщает Vatican News.

Понтифик отверг обвинения, что говорил об имперскости России, заверив, что имел в виду культуру.

"Я не имел в виду империализм, когда говорил это, я говорил о культуре, а передача культуры никогда не является империалистической, никогда; это всегда диалог, и я говорил об этом", – заверил он.

Отвечая на вопрос, почему он упомянул о Петре I и Екатерине II, и повторил бы он эти слова, а также, что он думает о российском империализме, Франциск сказал, что "оставил послание для российской молодежи" с призывом взять на себя ответственность за свое наследие.

"Я это говорю везде, таким было мое послание. К примеру, в области литературы, в области музыки, вплоть до Достоевского, который сегодня говорит нам о зрелом гуманизме. Чтобы они взяли на себя этот гуманизм, который развивался в искусстве и литературе. Это второй аспект из того, что я говорил о наследии", – подчеркнул Папа.

"Говоря о великой России, возможно не столько в географическом смысле, сколько культурном, мне вспомнилось то, что нас учили в школе: Петр І, Екатерина ІІ... что, пожалуй, не совсем правильно. Я не знаю. Пусть историки скажут. Но это было дополнение, которое пришло мне в голову, потому что я изучал это в школе", – пояснил понтифик.

Франциск пояснил, что хотел призвать молодых русских-католиков "взять на себя ответственность за собственное наследие, брать свое собственное наследие, что означает не искать его в других местах".

"Идеология не способна воплощаться, она является лишь идеей. Но когда идеология набирает силу и становится политикой, она обычно становится диктатурой, не так ли? Она становится неспособной к диалогу, к тому, чтобы сожительствовать с культурами. И империализмы делают именно это. Империализм всегда консолидируется на основе идеологии", — резюмировал Папа.

Напомним, 25 августа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге.

В своей речи понтифик сказал следующее:

"Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам – спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

Ранее Святой Престол попытался оправдать скандальное заявление Папы Римского Франциска о "великой России", которое вызвало возмущение у Украины.

Примечательно, что информационный портал Святого Престола Vatican News выложил текст обращения Папы на своем сайте, однако указанный пассаж в нем отсутствует. В то же время в сети есть видеоотрывок обращения Папы с этой цитатой.

На слова Папы отреагировали в украинском МИД, заявив, что Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

Ранее в июле Папа Франциск призвал Россию восстановить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям – властям Российской Федерации".