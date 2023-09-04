Зеленский посетил 8 боевых бригад в Донецкой области
В понедельник, 4 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский посетил 8 боевых бригад в составе оперативно-тактической группировки "Донецк", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
Среди бригад, которые посетил Зеленский - 109 отдельная бригада территориальной обороны, 110 отдельная механизированная бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты, 59 отдельная мотопехотная бригада, 53 отдельная механизированная бригада, 79 отдельная десантно-штурмовая бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты, 38 отдельная артиллерийская бригада.
"Донеччина. Посещаем боевые бригады, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Важные доклады, проблемные вопросы, снабжение, которое требует наращивания, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов".
В Офисе Президента отметили, что Зеленский также вручил награды военным. Орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины получил командир 36-й бригады Виктор Сикоза.
Президент также вручил ордена Богдана Хмельницкого I-III степеней, "За мужество" III степени и ордена княгини Ольги III степени