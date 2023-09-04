NYT: Ким Чен Ын приедет к Путину, чтобы обсудить поставки оружия в Россию

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын намерен в сентябре посетить Россию и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить поставки вооружения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили американские источники издания The New York Times.

Так, Ким Чен Ын планирует поехать в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность поставок России большего количества вооружений, а также военное сотрудничестве в других сферах.

По словам официальных лиц, Ким, вероятно, поедет из Пхеньяна во Владивосток на бронепоезде.

Путин хочет, чтобы Ким согласился отправить России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок. Также Ким надеется на продовольственную помощь.

По словам официальных лиц, встреча пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября. Кроме того, Ким планирует посетить 33-й пирс, где швартуются военные корабли Тихоокеанского флота России.

Напомним, в конце июля министр обороны России Сергей Шойгу посетил с визитом Северную Корею и провел встречу с Ким Чен Ыном.