Госдеп прокомментировал переговоры Эрдогана с Путиным о "зерновой сделке"

В Государственном департаменте прокомментировал переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Кремля Владимиром Путиным, которые касались, в частности Черноморской зерновой инициативы, сообщает Европейская правда.

Заявление представителя американского внешнеполитического ведомства приводит CNN.

По его словам, в Госдепе приветствуют усилия Турции по восстановлению "зерновой сделки" несмотря на то, что переговоры Путина с Эрдоганом не завершились прорывом.

"Мы приветствуем усилия Турции и других стран, направленные на то, чтобы убедить Россию вернуться к соглашению. Мы взаимодействуем с Организацией Объединенных Наций и с Турцией, которые приложили много усилий, чтобы сделать Черноморскую зерновую инициативу возможной и действенной", – отметил представитель Госдепа.

В ведомстве поблагодарили Турцию за "ее важные дипломатические и оперативные усилия", направленные на достижение нового соглашения.

Представитель Госдепа добавил, что решение России прекратить свое участие в инициативе "наносит ущерб обществам, уязвимым к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире".

Напомним, Путин после переговоров с Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

В свою очередь Эрдоган выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы и отметил, что Украине нужно "смягчить свой подход" для ее продления.