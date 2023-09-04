Глава Минобороны Литвы объяснил, с какими вызовами столкнется преемник Резникова

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что преемнику Алексея Резникова на посту главы Минобороны Украины нужно будет приложить усилия для налаживания отношений с западными лидерами, сообщает Европейская правда.

Об этом Анушаускас сказал журналистам в понедельник, сообщает LRT.

Он отметил, что Резников занимал должность министра обороны в самый сложный период и сумел выстроить хорошие отношения со своими коллегами из многих стран.

"Он не может автоматически передать свои контакты. Новому министру придется приложить усилия, чтобы наладить эти контакты и каналы", – сказал Анушаускас.

Глава литовского Минобороны выразил надежду, что украинское политическое руководство продолжит работать с Резниковым из-за его "хороших связей и контактов".

Напомним, 4 сентября Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке с должности министра обороны Украины.

На должность министра обороны вместо Резникова планируют уже на этой неделе назначить Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества.