Оккупанты могли выкопать лабиринты на второй линии обороны – ВСУ

Вторая линия обороны у россиян достаточно мощная и может иметь разветвленную сеть лабиринтов, потому что у россиян времени было больше года, чтобы окопаться.﻿﻿ Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Вторая линия обороны достаточно мощная. Не знаю почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество достаточно большое. Единственное, что может сыграть нам на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не такие крепкие. У россиян было больше года времени, чтобы окопаться, поэтому я думаю, что лабиринты там существуют" , – рассказал он.

Также Штупун отметил, что поджигая минные поля, россияне таким образом сами их разминируют. Но, по его словам, "дураков в России много", поэтому, возможно, они будут продолжать такое делать.

Представитель сил обороны Таврического направления отметил, что россияне ничем не брезгуют и практика поджога применяется еще с 2014 года: когда ветер дул в сторону украинских позиций - россияне поджигали траву.