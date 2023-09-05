В РДК заявили о новом рейде в Брянскую область: ликвидировали пограничников

Российский добровольческий корпус взял на себя ответственность за рейд в Брянскую область России 4 сентября и сообщил о ликвидации двух сотрудников пограничной службы Федеральной службы безопасности, сообщает Украинская правда.

Губернатора Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что ФСБ предотвратила попытку проникновения украинских диверсантов в Севский район Брянской области.

После этого представители РДК взяли на себя ответственность за рейд и высмеяли заявления российской стороны об успешном отражении. Российские добровольцы отметили, что во время операции в Брянской области были ликвидированы два сотрудника пограничной службы ФСБ.

Также они опубликовали фото с рейда в Брянскую область и выложили скриншоты с публикациями о ликвидации представителей ФСБ.