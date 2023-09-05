Украинские силы преодолели противотанковые рвы и "зубы дракона" на юге – ISW

Украинская легкая пехота продвинулась на позиции за противотанковыми рвами и препятствиями "зубы дракона", которые являются частью российской обороны в оккупированной западной части Запорожской области.﻿﻿ Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По сообщению военных экспертов, украинские силы, вероятно, намерены удерживать эти позиции.

ISW не готов оценить, прорвали ли украинские войска этот российский оборонительный рубеж, поскольку отсутствует украинская тяжелая техника в этих районах. Географически привязанные видеоматериалы, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к позициям на линии деревьев, которые находятся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений "зубы дракона", являющихся частью трехслойной обороны непосредственно к западу от Вербового.

Геолокационные данные указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше вглубь серии подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад к Вербовому.

Кроме этого, украинские силы продвинулись к российским оборонительным позициям между Роботиным и Новопрокоповкой.

ВСУ расширяют брешь, которую они уже сделали в одном из российских оборонительных рубежей, и, по сообщениям, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа.

Украинские военные, похоже, достигают успехов в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербового к северу от Сладкой Балки, проводя пехотные атаки и обстреливая тяжелой артиллерией российские позиции, находящиеся в глубине и к югу от этого рубежа. Развертывание украинской тяжелой техники и значительных сил в этих районах может свидетельствовать как о прорыве этой российской оборонительной линии, так и о попытке расширить этот прорыв.

Ключевые выводы ISW за 4 сентября