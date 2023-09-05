Украина атакует россиян модернизированными ракетами "Нептун" – Newsweek

Украина адаптирует противокорабельные ракеты "Нептун" отечественного производства для нанесения ударов на большие расстояния.﻿ Об этом пишет издание Newsweek, сообщает Украинская правда.

К таким выводам пришли западные эксперты после того, как Киев применил свое "абсолютно современное" оружие в Крыму.

Анонимный представитель украинского оборонного ведомства в интервью The War Zone сообщил, что Украина использовала модернизированную версию своей ракеты "Нептун" и атака была на 100% осуществлена ею.

Заместитель директора проекта "Противоракетная оборона" Центра стратегических и международных исследований Ян Уильямс считает, что в идеальном мире для наземных миссий не применяют современные противокорабельные ракеты, которые специально разработаны для того, чтобы топить тяжелобронированные военные корабли в море. Но поскольку Украина сталкивается с реальным дефицитом систем для удара в глубокий тыл врага Уильямс считает, что Киев использует эти ракеты.

По его словам, Украина не имеет доступа к американской системе тактических баллистических ракет ATACMS или крылатой ракете дальнего радиуса действия Taurus немецкого производства. И Вашингтон, и Берлин отказались предоставить Украине эти системы, несмотря на то, что Лондон и Париж в начале этого года передали Украине англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, или SCALP.

Уильямс считает, что Украина адаптируется и использует то, что есть у нее под рукой, но это не должно рассматриваться как долгосрочное решение для ударов на большие расстояния.

Научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил, занимающийся исследованиями в области обороны Сидхарт Каушал, сообщил, что удар по мысу Тарханкут на западе Крыма в конце прошлого месяца "доказал, что Украина может использовать "Нептун" в режиме наземной атаки и таким образом ставить под угрозу российские объекты в ранее безопасных тыловых районах.

Удар по относительно небольшой цели, которая может перехватывать воздушные угрозы, как С-400, свидетельствует о том, что у Украины есть высококачественная разведка и что наземный ударный "Нептун" может скрываться за препятствиями, чтобы приблизиться незамеченным для России, сказал Каушал. Это также может намекать на то, что "Нептун" может использовать контрмеры против обнаружения или использоваться вместе с оборудованием для глушения, продолжил он.

"Все это указывает на достаточно сложную координацию возможностей украинцев", хотя существует много неизвестных факторов, считает Каушал.

Одним из вероятных различий между наземной версией "Нептуна" и противокорабельной будет система наведения, добавил Каушал.

Экспертам трудно судить о том, сколько ракет "Нептун" может иметь в своем распоряжении Украина, но вряд ли это будет большой арсенал. По словам Каушала, даже в мирное время трудно массово производить такой тип вооружений, а Россия приложила немало усилий, чтобы поразить украинскую военно-промышленную базу.