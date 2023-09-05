Премьер Албании рассказал анекдот о Путине и убийстве Пригожина

Премьер-министр Албании Эди Рама рассказал анекдот о российском президенте Владимире Путине и убийстве владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает Деловая столица.

Шуткой политик поделился на Bled Strategic Forum в Словении.

Во время мероприятия Рама спросил присутствующих, знают ли они, что Россия хочет объединить свои часовые пояса и начал рассказывать, в чем причина.

"Премьер-министр идет к Путину и говорит: Есть проблема. Моя семья была в отпуске, я позвонил им пожелать спокойной ночи, но у них уже было утро. Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить его с днем рождения, но он сказал, что это будет на следующий день. Я позвонил Си Цзиньпину, чтобы поздравить его с Новым годом, но он сказал мне, что у них все еще старый год.

А Путин ему отвечает: Да, такое случилось со мной. Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел" , — сказал Рама.

Как писала "ДС", 21 апреля власти Албании отменили безвизовый режим для граждан Российской Федерации, которые намерены посетить страну с туристической целью