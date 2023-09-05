ВСУ продолжат наступление на юге от Бахмута – Генштаб

Сил обороны Украины продолжают ведение наступательных действий южнее города Бахмут и закрепляются на отраженных территориях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 5 сентября.

Противник продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Бучки, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Дружба, Сытное, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Волчанск, Вол Огурцово, Ольховатка и Тернова Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Бударок Харьковской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам.

На Бахмутском направлении защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевка, Северное, Невельское, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Остро, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Угледара, Водяного, Пречистовки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Роботино, Степногорск Запорожской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки, Молодежного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Ольговке, Бургунке Херсонской области.

Между тем, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.