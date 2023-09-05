В РФ заявили о сбитии летевших на Москву беспилотников

Ночью 5 сентября россияне в очередной раз заявили о сбитии беспилотников, на этот раз якобы над Калужской, Московской, Тверской областями, сообщает Украинская правда.

"5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" , – говорится в заявлении Минобороны РФ.

Как утверждает российское ведомство, дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат якобы был уничтожен над территорией Калужской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, кроме беспилотника в Калужской области, было якобы уничтожено БпЛА в Истринском районе (Московская область – ред.).

По его словам, дроны "пытались совершить атаку на Москву".

Позже российское Минобороны сообщило якобы о перехвате еще одного беспилотника над Тверской областью.