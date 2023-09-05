ВСУ уничтожили более 550 оккупантов и 6 РСЗО – данные Генштаба
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 560 российских оккупантов, а также уничтожили 9 танков, 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 38 артиллерийских систем, 31 беспилотник и другую военную технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 265680 (+560) человек,
- танков – 4489 (+9),
- боевых бронированных машин – 8670 (+7),
- артиллерийских систем – 5649 (+38),
- РСЗО – 747 (+6),
- средств ПВО – 504 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4512 (+31),
- крылатых ракет – 1447 (+0),
- кораблей / катеров – 19 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8175 (+26),
- специальной техники – 851 (+4).