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ВСУ уничтожили более 550 оккупантов и 6 РСЗО – данные Генштаба

ВСУ уничтожили более 550 оккупантов и 6 РСЗО – данные Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 560 российских оккупантов, а также уничтожили 9 танков, 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 38 артиллерийских систем, 31 беспилотник и другую военную технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 265680 (+560) человек,
  • танков – 4489 (+9),
  • боевых бронированных машин – 8670 (+7),
  • артиллерийских систем – 5649 (+38),
  • РСЗО – 747 (+6),
  • средств ПВО – 504 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4512 (+31),
  • крылатых ракет – 1447 (+0),
  • кораблей / катеров – 19 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8175 (+26),
  • специальной техники – 851 (+4).

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