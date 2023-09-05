СБУ пришла с обысками к и.о. мэра Чернигова

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками домой к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александру Ломако.﻿ Об этом сам Ломако сообщил в своем Telegram, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По словам Ломако, правоохранители будут обыскивать его квартиру. Поэтому мужчине пришлось отменить совещание по вопросам жизнедеятельности города.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру" , - написал он.

Ломако добавил, что основанием для обысков есть решение Шевченковского суда Киева.

Ситуация с мэром в Чернигове

Напомним, 9 февраля Черниговский городской совет назначил исполняющего обязанности городского головы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако.

Ранее львовский апелляционный суд запретил Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года.

Как сообщалось, Атрошенко 2 июля 2022 пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска "Краковец". После запрета выезда ГПСУ в военное время мэр Чернигова отправил своего водителя за границу, чтобы тот вернул служебный автомобиль, которым в течение трех месяцев пользовалась его жена в собственных нуждах.