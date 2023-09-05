Оккупанты обстреляли Днепропетровщину "Ураганами", разрушен дом – ОВА

В результате обстрела Днепропетровской области вечером 4 сентября разрушен жилой дом. Россияне нанесли удар "Ураганом".

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вчера под вечер агрессор обстрелял Великомихайловскую общину Синельниковского района. Туда полетели снаряды из "Урагана". Один из них попал прямо в частный дом, уничтожив его" , - говорится в сообщении.

В то же время повреждены два дома. Загорелось хозяйственное здание, пожар был потушен.

Также оккупанты дважды били по Никополю из тяжелой артиллерии.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.