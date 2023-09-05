Генштаб о наступлении на юге: ВСУ продвигаются в направлении Новопрокоповки
Украинские войска продвигаются вперед и преуспевают в направлении Новопрокоповки на южном фронте. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.
"Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В направлении Роботино - Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение с артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отметил он.
На Бахмутском направлении, по его словам, наступление продолжается южнее города Бахмут.
Ковальчук подчеркнул, что здесь враг терпит потери в личном составе и технике, перемещает свои войска и применяет резервы.