В британском парламенте заявили, что 2024 год будет решающим в войне

Глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что 2024 год будет решающим в войне России против Украины, в частности, из-за выборов в США, сообщает Лига.net.

По его словам, никто не говорит о том, что Украину начнут склонять к переговорам с Россией, если нынешнее наступление Сил обороны не достигнет существенного результата.Он отметил, что такую позицию поддерживает Китай и "некоторые российские друзья".Эллвуд заявил, что сезон боевых действий ограничен, так как зимой труднее воевать из-за состояния почвы.

"Но я считаю, что Украина делает достаточно, чтобы продолжать завоевывать поддержку в западных политических коридорах. И на саммите НАТО в Вильнюсе были взяты огромные обязательства. Однако я считаю, что будущий год будет решающим. Мы приближаемся к президентским выборам в США – это может иметь политическое значение. Дональд Трамп может вернуться. Кто знает, куда это пойдет?" , — подчеркнул парламентарий.

Политик заявил, что важно продолжать снабжать Украину артиллерийскими снарядами, оружием большой дальности, ракетами Storm Shadow, системами HIMARS, инженерной поддержкой, а также передать ей истребители F-16.