В Болгарии "Лукойл" потерял контроль над нефтяным терминалом "Росенец"

Правительство Болгарии забрало у российской компании "Лукойл" контроль над нефтяным терминалом "Росенец", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что о разрыве концессии на управление терминалом болгарские власти сообщили "Лукойл" еще в середине августа.

По словам министра транспорта и коммуникаций Болгарии Георгия Гвоздейкова, правительство не будет выплачивать концессионеру компенсацию, поскольку договор расторгнут в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

"Отныне "Лукойл" может добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Мы соблюли закон и европейское регулирование" , - сказал министр.

Концессионный договор на управление терминалом "Росенец" на 35 лет "Лукойл" подписал в 2011 году. Однако летом этого года парламент Болгарии решил расторгнуть договор из-за санкций, наложенных ЕС на Россию.