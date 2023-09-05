Россия вербовала кубинцев на войну в Украине – МИД Кубы

Власти Кубы выявили сеть нелегальной поставки наемников в Россию для участия в ее войне против Украины. Заявление об этом выпустил кубинский МИД, сообщает Лига.net.

В заявлении говорится, что Министерство внутренних дел Кубы "работает над нейтрализацией и ликвидацией сети вербовки, действующей из России, задачей которой было привлечение проживающих там (в России. – Ред.) кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине".

Министерство утверждает, что попытки вербовки были пресечены, а в отношении причастных к ней возбуждены уголовные производства.

В заявлении подчеркнуто, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает твердую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемничество, и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.