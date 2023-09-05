В ВСУ рассказали, готовятся ли оккупанты к зиме

Силы обороны на юге пока не наблюдают массовую подготовку российских военных к зиме. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает Укринформ.

"Мы не наблюдаем мощной подготовки к зиме. Возможно из-за того, что у них усложнена логистика. Они едва успевают обеспечивать свои сегодняшние потребности в боеприпасах, средствах защиты, подтягивать какие-то новые единицы техники вместо поврежденных или уничтоженных. Поэтому такого массового учреждения, например, вещей на зимование мы пока не наблюдаем" , - сказала она.

Гуменюк предположила то, что россияне изучают обстановку и хотят понять, на какой именно рубеж необходимо снабжение именно зимнего оборудования, поскольку пока сами не знают, где останутся к тому времени.