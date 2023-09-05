Байден сдал тест после подтвержденного COVID-19 у жены

Президент США Джо Байден сдал тест на коронавирус после того, как COVID-19 обнаружили у первой леди Джилл Байден. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Укринформ.

"После положительного теста первой леди на COVID-19 вечером президенту Байдену сделали тест на COVID. Тест президента – отрицательный" , - сказала Жан-Пьер.

Она также добавила, что на этой неделе президент США будет сдавать регулярные тесты и отслеживать наличие симптомов.