Минобороны заплатило за дроны 650 миллионов фирме экснардепа – расследование

В декабре 2022 года Минобороны заключило соглашение на 807 млн грн на 55 беспилотных авиационных комплексов (БПАК) HAWK и уплатило аванс на 650 миллионов. Изготовить их к середине августа должна была фирма ООО "Украинские авиационные системы" (ООО "УАС"), которой владеет жена экс-нардепа Борислава Розенблата, фигуранта громкого "янтарного дела". Однако перспективы получения ВСУ таких нужных дронов очень призрачны. Об этом говорится в расследовании bihus.info, сообщает Лига.Бизнес.

Производитель убеждал, что на рынке с 2018 года и имеет серийное производство тех же комплексов HAWK, на чем, собственно, и настаивали в Минобороны и правительстве, которое выделило на приобретение дронов у украинских производителей беспрецедентные 40 млрд грн.

Несмотря на то, что на проведенных для операторов БПАК учениях в середине июля дроны взлетали через раз, заваливались и давали некачественную картинку, сам Розенблат тогда убеждал, что к моменту завершения обучений и передачи заказа все недостатки исправят.

В конце концов к моменту завершения учений БпЛА так и остались "сырыми". За день до сдачи контракта, 14 августа, оказалось, что готовы только четыре из 55 заказанных "птичек".

Первый борт во время тестового полета взлетел, однако впоследствии потерял картинку. Тогда Розенблат предположил, что борт перегрелся и попросил дать БпЛА второй шанс. Во время второго полета дрон взлетел, однако приземлиться ему не удалось. Следствие – отломанные крылья и трещина на носу. Отломанные крылья Розенблат объяснил "особенностями модели", хотя в документации о такой особенности беспилотника речь не шла.

Комиссия от Минобороны, присутствовавшая во время тестирования, принимать БпЛА отказалась.

Так же проблемы возникли и со вторым комплексом. Не взлетел, как признался Розенблат, и четвертый комплекс. В небо поднялся и справился с тестовым полетом лишь третий комплекс — один из четырех. У остальных были свои изъяны — разные и непредсказуемые.

Так что о серийном производстве, на котором настаивали в МО, в этом случае речь не идет.

Производитель убеждал, что его комплекс разработан в кооперации с иностранными партнерами и производится в основном из импортных деталей. Допуск к эксплуатации в ВСУ HAWK был предоставлен еще в 2017 году – его подписал тогдашний министр обороны Степан Полторак. Определительные ведомственные испытания HAWK проходили в Государственном научно-испытательном центре Вооруженных сил (ГНПЦ ВСУ) с 31 мая по 29 июля 2016 года.

И, несмотря на вывод об удачном прохождении, уже тогда была информация, что из девяти попыток удачными были всего семь. В конце концов тогда Минобороны все же подписало контракт с фирмой, к которой имел отношение нардеп из президентской фракции.

Первые два экземпляра были изготовлены через год. В тот момент их цена составляла около 6 млн грн. Летом 2019 года Минобороны заказало еще семь комплексов по той же цене.

Из-за проблем с комплектующими, их замены и проведения новых испытаний, выполнение контракта значительно растянулось во времени — определенные контрактом сроки поставки истекли.

Минобороны обратилось в суд с требованием заставить производителя оплатить 10 миллионов неустойки за срыв контракта, а производитель, в свою очередь, — с требованием пересмотра цены, ведь после замены комплектующих, по его мнению, HAWK стоил значительно дороже.

Полномасштабное вторжение внесло свои коррективы. Из-за срочной необходимости в БпЛА, ООО "УАС" передало ВСУ комплексы, которые уже несколько лет пылились на складе.

В Минобороны подтвердили, что беспилотники попали в ВСУ и что негативных откликов на них от военных не поступало. Именно этим в Министерстве объяснили подписание с ООО "УАС" нового контракта: соответствующий заказ поступил от Генштаба.

Однако стоимость комплексов выросла вдвое — до более чем 12 млн грн. Как рассказал журналистам уже бывший партнер Розенблата Константин Пожидаев, отвечавший за техническую сторону контракта, в эту стоимость были включены и сумма ущерба от ранее фактически подаренных ВСУ комплексов, и 30% "интереса" Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Именно такие документы — а точнее, дополнительное соглашение к старому контракту — Розенблат якобы предлагал подписать Пожидаеву, однако тот отказался из-за больших рисков такой сделки.

Впрочем, в контракте стоят подписи и печати именно Пожидаева. Он утверждает, что они сфальсифицированы, а на время подписания его даже не было в Украине. По его словам, это сделал его партнер Борислав Розенблат для получения контракта с МО. После этого он уволил Пожидаева с должности директора и тот потерял контроль над компанией, а Розенблат – контроль над производством.

В конце концов Розенблат каким-то образом решил эту проблему, впрочем, Пожидаев, просмотревший видео по испытаниям новых БПАК HAWK утверждает, что они не имеют ничего общего с теми, что их предприятие производило раньше.

В Минобороны сообщили, что в новом контракте с производителем речь шла о том же HAWK, что и раньше, но с улучшенными характеристиками: с увеличенными дальностью, временем полета и камерой, впрочем, по факту оказалось, что 650 миллионов отписали на непроверенные комплексы.

Александр Лиев, экс-глава Департамента, который и подписывал контракт с ООО "УАС", в комментарии заявил, что был уверен в том, что покупает те же HAWK, что и в предыдущей партии, а все соответствующие службы к моменту подписания проверили юридическую, финансовую и техническую составляющие контракта.

В августе Розенблат уверял, что в ближайшее время может сдать 30 комплексов, еще несколько десятков – за пару месяцев. Минобороны согласилось перенести сроки сдачи комплексов на октябрь. Однако выполнение контракта под угрозой из-за ареста счетов ООО "УАС" по уголовному делу, которое расследует ГБР.

Как говорится в расследовании, правоохранители предполагают, что руководство компании вошло в сговор с Минобороны с целью завладения средствами путем заключения контракта по завышенным ценам.