NYT: Суровикина освободили после гибели Пригожина

Задержанного российского генерала Сергея Суровикина отпустили через несколько дней после гибели в авиакатастрофе главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.﻿﻿ Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников и собеседника, близкого к Минобороны РФ, сообщает Украинская правда.

По словам двух американских чиновников и лица, близкого к Министерству обороны России, Суровикина отпустили. Это произошло через несколько дней после гибели Пригожина в авиакатастрофе.

В то же время непонятно, остались ли какие-то ограничения на его передвижение.

Один собеседник издания сообщает, что генерал сохранил свое звание и технически все еще остается офицером, но карьерных перспектив у него нет.

Собеседники издания считают, что он был заранее проинформирован о восстании Вагнера.

Издание также упомянуло фото с Суровикиным, которое обнародовали в понедельник российские журналисты. На нем генерал в солнцезащитных очках, шляпе и застегнутой на все пуговицы рубашке гуляет на улице рядом со своей женой на фоне стены, обвитой плющом.