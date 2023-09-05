В МВФ оценили потери мировой экономики от войны РФ в Украине и пандемии

Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к череде негативных потрясений - пандемии, войне, климатическим явлениям и кризису стоимости жизни. Восстановление после этих потрясений продолжается, но медленно и неравномерно.﻿ Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на саммите АСЕАН, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Триллионы долларов мирового производства были потеряны по сравнению с глобальными тенденциями, существовавшими до пандемии" , - сказала он.

По ее словам, этот экономический "шрам" велик и неравномерно распределен по странам. Из крупнейших экономик только США полностью восстановились. Еврозона по-прежнему отстает от тренда примерно на 2%, в то время как Китай и другие развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком отстают от тренда примерно на 5%, причем страны с низкими доходами страдают еще сильнее.

"После сильного, более 6%-ного роста в 2021 году, восстановление значительно замедлилось, во многом из-за шока от войны России в Украине. Мы прогнозируем, что эти слабые показатели сохранятся, при этом глобальный рост составит около 3% в среднесрочной перспективе" , - сказала Георгиева.

При этом она отметила, что это самый низкий уровень роста за последние десятилетия в условиях инфляции, когда ожидается, что процентные ставки будут выше в течение длительного времени, а также в контексте растущих рисков фрагментации.