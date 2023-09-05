За сутки оккупанты атаковали 10 областей Украины – сводки ОВА

Российские захватчики на протяжении суток совершили обстрелы девяти областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 вторника, 5 сентября, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил семь обстрелов, раздались 69 взрывов. Войска РФ из гранатометов, минометов, артиллерии обстреливали Новгород-Северский и Корюковский районы.

В Сумской области вчера россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов. Зафиксировано 119 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская общины.

В Дружбовской общине в результате ударов с РСЗО ранен один человек, повреждены 12 частных домов, 5 гаражей, товарный вагон на железнодорожной станции, контактные сети железнодорожных путей.

По Середино-Будской общине враг ударил из минометов, поврежден частный дом и две квартиры в многоквартирном доме. Также россияне совершили обстрел из РСЗО, повреждено административное помещение, два автомобиля, железнодорожное полотно. Один человек ранен.

В Эсманской общине повреждено складское помещение агропредприятия. В Белопольском обществе повреждена линия электропередач.

В Днепропетровской области враг обстрелял из артиллерии Марганецкую общину Никопольского района. Имеются разрушения двух частных домов и инфраструктурного объекта, оборвана линия электропередач. Один вражеский БпЛА попал по Межевской общине Синельниковского района. Также произошло падение обломков. Повреждено фермерское хозяйство, повреждено 1500 тонн зерна. Дрон-камикадзе попал также по Никополю.

Вчера к вечеру агрессоры обстреляли Великомихайловскую общину Синельниковского района из "Урагана". Разрушен частный дом, еще два дома повреждены. Дважды из тяжелой артиллерии враг бил по Никополю.

В Запорожской области за сутки войска РФ совершили 88 ударов по 26 городам и селам, в том числе 80 артиллерийских обстрелов Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, Луквяновского.

Россияне ударили четырьмя авиаснарядами по Орехову, Преображенке и Степногорску, совершили атаки БПЛА по Новодаровке, Малым Щербакам и Степному, избивали из РСЗО по Темировке. Погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки. Зафиксировано 47 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области на Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял Уды Богодуховского района, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огурцово, Терново Чугуевского района и Ольховатку Купянского района.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Бударок Чугуевского района. Артиллерийские обстрелы подверглись, в частности Фиголовка, Берестово, Двухлетняя, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка.

Вчера днем возле села Одноробовка Богодуховского района на взрывоопасном предмете взорвался трактор МТЗ-82. Тракторист не пострадал.

В Луганской области Невское и Белогоровка были обстреляны из артиллерийских систем, Белогоровка также была атакована с воздуха. За сутки враг совершил 159 обстрелов Луганской области, выпустил 554 снаряда.

В Донецкой области под огнем находились Авдеевка, Александро-Шультино, Предтечино, Тихоновка, Торецк, Шахтерское, Шевченко, Веселое, Курдюмовка, Клищиевка. Повреждены два жилых дома, церковь, ЛЭП, автомобиль. На Донетчине за сутки два человека получили ранения.

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, город Угледар подвергся за минувшие сутки три вражеских авиаудара и 30 артобстрелов.

"На Волновахском направлении Угледар подвергся трем авиаударам и 30 артобстрелам, под огнем - Максимовка. На Донецком направлении один человек ранен в Авдеевке. Ночью россияне обстреляли Дальнее Кураховской общины, Красногоровку и Максимилиановку Марьинской общины и Очеретино", - написал.

Он отметил, что на Горловском направлении утром враг нанес ракетный удар по Константиновке, в результате чего один человек ранен, повреждены три многоэтажки и три частных дома. В Торецке ранен один человек, поврежден дом. В Часовоярской общине повреждены пять частных домов, две многоэтажки и промышленное здание.

По словам Кириленко, на Лисичанском направлении в Лиманской общине разрушен дом в Заречном, повреждены три дома в Торском. В Северске также повреждены три дома.

В Николаевской области вчера днем россияне из артиллерии обстреляли территорию населенного пункта Куцурубской общины.

По Херсонской области захватчики совершили 57 обстрелов (выпустили 227 снарядов), из них по Херсону — один артиллерийский обстрел (2 снаряда). Россияне попали в районы 22 населенных пунктов, складские помещения хлебоприемного пункта в Бериславском районе.

Вчера к медикам обратились родители 11-летнего мальчика, у которого диагностировали минно-взрывную травму, а также ранение ног. Ребенок пострадал 3 сентября в результате обстрела поселка Солнечное Херсонской общины.