Коррупция в Украине задерживает поставки оружия – президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупция в Украине оказывает значительное влияние на страны Запада при принятии решений по поставкам оружия Киеву, сообщает Европейская правда.

"Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей" , - заявил Науседа.

"Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства" , – добавил он.

Свои комментарии Науседа озвучил после того, как президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял решение заменить министра обороны Алексея Резникова Рустемом Умеровым, который с прошлого года возглавлял Фонд госимущества.

Хотя Зеленский в своем заявлении не упомянул коррупцию, в последнее время в Министерстве обороны Украины начались расследования злоупотреблений и взяточничества во время закупок оружия.

Науседа, однако, не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.