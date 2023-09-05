В РФ горит нефтехимзавод в Нижегородской области –росСМИ
В российском Дзержинске возникло возгорание на заводе нефтехимической продукции "Сибур". Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на МЧС РФ, сообщает Украинская правда.
"В Дзержинске Нижегородской области на заводе "Сибура" возникло факельное горение", – говорится в сообщении.
Причиной пожара называют нарушение технологического процесса.
Согласно сайту завода "Сибур-Нефтехим", предприятие выпускает нефтехимическую продукцию, в частности товарную окись этилена, моно-, ди-, триэтиленгликоли и полигликоли, акриловую кислоту, легкие и тяжелые акриловые эфиры.