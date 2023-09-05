В РФ горит нефтехимзавод в Нижегородской области –росСМИ

В российском Дзержинске возникло возгорание на заводе нефтехимической продукции "Сибур".﻿﻿ Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на МЧС РФ, сообщает Украинская правда.

"В Дзержинске Нижегородской области на заводе "Сибура" возникло факельное горение" , – говорится в сообщении.

Причиной пожара называют нарушение технологического процесса.

У російському Дзержинську виникло загоряння на заводі нафтохімічної продукції "Сибур". Відео "РИА Новости" pic.twitter.com/WlESeK9AMX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 5, 2023

Согласно сайту завода "Сибур-Нефтехим", предприятие выпускает нефтехимическую продукцию, в частности товарную окись этилена, моно-, ди-, триэтиленгликоли и полигликоли, акриловую кислоту, легкие и тяжелые акриловые эфиры.