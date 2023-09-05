СБУ подорвала в Луганске одного из главарей "ЛНР" – источники

Во временно оккупированном Луганске подорвали одного из главарей террористов ЛНР Юрия Афанасьевского. Об этом рассказали источники в Службе безопасности Украины, сообщает Лига.net.

По словам источников, Афанасьевский отвечал за работу таможни террористов, а его подрыв — дело рук СБУ.

Отмечается, что террориста взорвали в собственном доме, он получил множественные осколочные ранения головы, шеи и живота — сейчас Афанасьевский в реанимации в тяжелом состоянии.

Он имеет звание генерал-майора у оккупантов, является агентом центрального аппарата Федеральной службы безопасности РФ. Известен тем, что стал "финансистом" главаря террористов ЛНР Леонида Пасечника.

Собеседники в СБУ говорят, что Афанасьевский отмывал деньги для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На него наложены санкции Европейского Союза, Британии, Канады, Швейцарии и Японии.