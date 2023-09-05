Адвокат Коломойского рассказал, когда суд рассмотрит апелляцию

Киевский апелляционный суд назначил на 6 сентября рассмотрение жалобы защиты бизнесмена Игоря Коломойского на решение Шевченковского райсуда столицы о содержании его под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн. Об этом рассказал адвокат Коломойского Александр Лысак, сообщает Укринформ.

"В среду в 11 часов 20 мин. Киевский апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу на избрание Игорю Коломойскому меры пресечения" , – сказал он.

По словам адвоката, Коломойский не намерен вносить залог в размере более 509 млн грн в решение апелляции. В настоящее время он находится под стражей.

Как сообщалось, 2 сентября Шевченковский районный суд города Киева принял решение о назначении Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 октября с альтернативой в виде внесения залога в размере 509 млн 960 тыс. грн.

Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

По данным следствия, за 2013-2020 годы он легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. По данным правоохранителей, были созданы кредитные обязательства общества непосредственно перед олигархом и все последующие перечисления задолженности этого общества поступали на личный счет Коломойского.