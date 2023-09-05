В Раде предлагают закрыть реестр деклараций еще на год – депутат

В подготовленный ко второму чтению законопроект №9534 о восстановлении декларирования для чиновников внесено поправку про закрытость реестра деклараций еще на один год.﻿ Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин, сообщает Экономическая правда.

"Сегодня (5 сентября - ред.) парламент будет голосовать за законопроект №9534 о восстановлении декларирования во втором чтении. Самый большой риск законопроекта - закрытость реестра деклараций еще на один год. Народные депутаты, очевидно, боятся решиться показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны" , - отметил Юрчишин.

"Большинство аргументов за закрытый реестр - это манипуляция, цель которой - оттянуть как можно дальше момент, когда придется отчитываться за отпуска в Дубае и новые имения на Печерске" , - добавил он.

Нардеп подчеркнул, что за открытый реестр деклараций выступает абсолютное большинство общества, в частности военные, а также международные партнеры Украины из стран "Большой семерки" (G7).

"Председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина отдельно вынесет на голосование в зале свою поправку №371 о немедленном открытии реестра. Я поддержу эту поправку и призываю всех народных депутатов, которым нечего скрывать, сделать то же самое" , - добавил Юрчишин.

Депутат также отметил, что все обосновнные аргументы относительно безопасности декларантов уже учтены в законопроекте.

По его словам, речь идет о том, что военные, "кроме ВВК и ТЦК" (военно-врачебная комиссия и территориальный центр комплектования), пленные, граждане на временно оккупированных территориях не должны подавать декларации до окончания военного положения или деоккупации территории.