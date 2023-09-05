В Раде предлагают закрыть реестр деклараций еще на год – депутат
В подготовленный ко второму чтению законопроект №9534 о восстановлении декларирования для чиновников внесено поправку про закрытость реестра деклараций еще на один год. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин, сообщает Экономическая правда.
"Сегодня (5 сентября - ред.) парламент будет голосовать за законопроект №9534 о восстановлении декларирования во втором чтении. Самый большой риск законопроекта - закрытость реестра деклараций еще на один год. Народные депутаты, очевидно, боятся решиться показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны", - отметил Юрчишин.
"Большинство аргументов за закрытый реестр - это манипуляция, цель которой - оттянуть как можно дальше момент, когда придется отчитываться за отпуска в Дубае и новые имения на Печерске", - добавил он.
Нардеп подчеркнул, что за открытый реестр деклараций выступает абсолютное большинство общества, в частности военные, а также международные партнеры Украины из стран "Большой семерки" (G7).
"Председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина отдельно вынесет на голосование в зале свою поправку №371 о немедленном открытии реестра. Я поддержу эту поправку и призываю всех народных депутатов, которым нечего скрывать, сделать то же самое", - добавил Юрчишин.
Депутат также отметил, что все обосновнные аргументы относительно безопасности декларантов уже учтены в законопроекте.
По его словам, речь идет о том, что военные, "кроме ВВК и ТЦК" (военно-врачебная комиссия и территориальный центр комплектования), пленные, граждане на временно оккупированных территориях не должны подавать декларации до окончания военного положения или деоккупации территории.