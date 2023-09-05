В "Дії" тепер можно отправлять копию студенческого билета
Теперь в приложении "Дія" можно отправлять копию студенческого билета за несколько кликов, а компании и учреждения смогут получать его за секунды, сообщает Экономическая правда.
"Это понадобится, чтобы получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе универа, создать персональный кабинет на образовательных ресурсах и еще много чего. Никаких ксероксов или сканеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские бизнесы могут настроить интеграцию с "Дією", чтобы предоставлять скидки студентам.
Компании могут настроить шеринг так, чтобы получать копии как офлайн, так и онлайн - советуют обратиться к команде внедрения "Дії".