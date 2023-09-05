В финском парламенте не будут продавать Pepsi из-за работы в РФ

Продукция компании Pepsi больше не будет продаваться в здании парламента Финляндии. Об этом финскому изданию Yle рассказал руководитель ресторана в парламенте, сообщает Европейская правда.

Уже завезенные напитки Pepsi убрали с прилавков.

Ранее депутат Туомас Кеттунен потребовал, чтобы в здании парламента перестали продавать продукцию американской компании из-за ее деятельности в России.

Pepsi внесена Украиной в список бойкотируемых товаров из-за бизнеса в РФ.

Напомним, организации в странах Северной Европы постепенно присоединились к бойкоту известного производителя сладостей, американской группы компаний Mondelez, которую Украина объявила спонсором войны из-за отказа прекратить работу в РФ.