Впервые с начала вторжения Украина экспортировала морем руду и сталь

Вторым, третьим и четвертым кораблями, которым удалось выйти из украинских портов после прекращения действия зернового соглашения, стали суда с продукцией "Группы Метинвест". Речь идет о судах Primus, Anna Tereza и Ocean Courtesy, сообщает Лига.Бизнес.

Корабли с продукцией украинских металлургов впервые с начала полномасштабной войны прорвали морскую блокаду Украины.

"Прорыв морской блокады кораблями с украинской сталью — это исторический момент, первый шаг к полной разблокировке морского экспорта для всей номенклатуры украинской продукции: удобрений, металла, руды, продовольствия, труб, оборудования и т.д. А, значит, и к ускоренному восстановлению экономики Украины" , – отметил руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Деблокированные суда доставляют продукцию украинских металлургов и горняков, изготовленную еще до начала полномасштабной войны.

Это более 76 000 тонн металлопроката производства комбинатов "Азовсталь", "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог", а также 172 000 тонн железорудного концентрата, произведенного на ГОКе "Группы Метинвест".