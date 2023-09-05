МВД объявило экс-депутата Рабиновича в розыск

Бывшего народного депутата от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича объявили в розыск. Соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел Украины, сообщает Новое время.

В базе сказано, что Рабинович — «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования».

Датой его исчезновения указано 26 июля 2023 года, место исчезновения не указано.

1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

26 июля Бюро сообщило Рабиновичу о подозрении в государственной измене.

По данным правоохранителей, он распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропаганду.

Заявления экс-нардепа в многочисленных выступлениях и интервью были, по оценке ГБР, "манипулятивными и вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

Вадим Рабинович был сопредседателем запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" и соратником прокремлевского политика Виктора Медведчука. С начала полномасштабной войны РФ против Украины находится за границей. 3 ноября 2022-го Рабиновича лишили депутатского мандата.